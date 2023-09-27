Киберспортсменам из России отказались выплатить $ 200 тыс. призовых за турнир по Fortnite

В первой половине августа российские киберспортсмены Даниил Putrick Абдрахманов и Егор Swizzy Люсико выиграли сезонный турнир по Fortnite под названием Champion Series Major 3 в четвёртой главе поддержки королевской битвы. Однако разработчики из Epic Games отказались выплачивать им призовые в размере $ 200 тыс. за победу в турнире из-за российского гражданства.

Об этом Абдрахманов сообщил в своём «твиттере». По его словам, техподдержка компании отвечает ему одними и теми же шаблонными фразами о том, что он проживает в «регионе с ограниченным доступом к призовым». Других комментариев от разработчиков ему не поступало.

Фото: Twitter

В марте 2022 года Epic Games запретила игрокам из России получать призы на турнирах по Fortnite. При этом геймерам из РФ, которые переехали в другие страны, всё же выплачивают призовые. Скорее всего, в этом случае на ситуацию оказывает влияние налоговое резидентство, позволяющее Epic Games не нарушать международные санкции.