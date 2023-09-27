Xiaomi представила глобальную версию фитнес-трекера Smart Band 8 с влагозащитой

Компания Xiaomi представила глобальную версию фитнес-трекера Smart Band 8. Устройство оснащено 1,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления экрана 60 Гц. Производитель оценил браслет в € 40 (~ 4 тыс. рублей).
Изначально Xiaomi Smart Band 8 вышел в апреле этого года только на территории Китая. Трекер предложит покупателям ряд полезных функций: отслеживание частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови и стресса, качества сна, показателя максимального потребления кислорода, менструального цикла и много чего ещё.
Помимо этого, устройство обладает влагозащитой 5 АТМ — это позволит заниматься с браслетом плаванием и не бояться дождя. Также Xiaomi предусмотрела около 150 спортивных режимов.
В середине августа компания представила ещё одну версию фитнес-трекера — Xiaomi Band 8 Pro. Цена устройства в Китае составила 399 юаней (5,4 тыс. рублей). Будет ли трекер доступен для покупки в России, пока не сообщается.
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