На церемонии «Золотой глобус — 2024» появятся награды за кассовые сборы и лучший стендап
Поделиться
Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила о двух новых номинациях для премии «Золотой глобус». Они появятся уже на грядущем «Золотом глобусе — 2024», который состоится 7 января.
Новые премии на «Золотом глобусе — 2024»
- Премия за кинематографические достижения и кассовые сборы — награду смогут получить фильмы с наивысшими кассовыми сборами за последний год. К участию допускаются ленты, заработавшие от $ 150 млн, при этом в США картина должна собрать не менее $ 100 млн.
- Лучшее стендап-выступление на телевидении — награду сможет получить стендап-комик, у которого есть официальный дистрибьютор.
«Золотой глобус» вручается с 1944 года и уже долгое время считается второй по престижу премией после «Оскара».
Комментарии
- 27 сентября 2023
-
14:38
-
14:20
-
13:54
-
13:39
-
13:16
-
12:56
-
12:48
-
12:37
-
12:29
-
12:11
-
11:54
-
11:24
-
10:36
-
09:50
-
09:26
-
08:53
-
08:05
-
07:45
-
07:26
-
07:08
- 26 сентября 2023
-
22:09
-
20:57
-
20:34
-
20:18
-
19:47
-
19:37
-
19:28
-
19:21
-
18:57
-
18:19
-
17:53
-
17:31
-
17:23
-
17:09
-
17:01
Партнерский контент