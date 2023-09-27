На церемонии «Золотой глобус — 2024» появятся награды за кассовые сборы и лучший стендап

Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила о двух новых номинациях для премии «Золотой глобус». Они появятся уже на грядущем «Золотом глобусе — 2024», который состоится 7 января.

Новые премии на «Золотом глобусе — 2024»

Премия за кинематографические достижения и кассовые сборы — награду смогут получить фильмы с наивысшими кассовыми сборами за последний год. К участию допускаются ленты, заработавшие от $ 150 млн, при этом в США картина должна собрать не менее $ 100 млн.

— награду смогут получить фильмы с наивысшими кассовыми сборами за последний год. К участию допускаются ленты, заработавшие от $ 150 млн, при этом в США картина должна собрать не менее $ 100 млн. Лучшее стендап-выступление на телевидении — награду сможет получить стендап-комик, у которого есть официальный дистрибьютор.

«Золотой глобус» вручается с 1944 года и уже долгое время считается второй по престижу премией после «Оскара».