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Первые оценки фильма «Создатель»: хороший, но не выдающийся фильм

26 сентября появились первые обзоры научно-фантастического фильма «Создатель». Многие рецензенты отметили, что лента отлично разбирает популярную в последние несколько лет проблему искусственного интеллекта.

Картина получила много похвальных отзывов, однако общую оценку назвать выдающейся нельзя: на агрегаторе Metacritic у фильма 65 баллов на основе 27 рецензий.

Фото: METACRITIC

Что касается Rotten Tomatoes, то на нём журналисты присудили ленте 81% «свежести» на основе 88 отзывов.

Фото: ROTTEN TOMATOES

Оценки картины

BBC — 100/100

— 100/100 USA Today — 88/100

— 88/100 AV Club — 83/100

— 83/100 Total Film — 80/100

— 80/100 Empire — 80/100

— 80/100 IGN — 7/10

Вот как высказался о «Создателе» обозреватель издания The Guardian Питер Брэдшоу (80 баллов из 100).

Это интригующий, вдохновляющий, захватывающий фильм, который действительно затрагивает — и с головой, и с сердцем — великую проблему нашего времени, проблему искусственного интеллекта.

Сюжет ленты «Создатель» расскажет о мрачном будущем, раздираемом конфликтом между человечеством и восставшим искусственным интеллектом. В центре истории окажется потерявший свою жену бывший спецназовец Джошуа. Ему поручили миссию — выследить и устранить Создателя. Этот загадочный вдохновитель продвинутого искусственного интеллекта создал секретное оружие, способное положить конец существованию человечества.

Постановщиком фильма выступил Гарет Эдвардс, режиссёр «Изгоя-один: Звёздные войны. Истории». Главную роль в фильме сыграл Джон Дэвид Вашингтон, известный по «Доводу» Кристофера Нолана.

Премьера картины состоится 29 сентября. В России официального проката не будет.