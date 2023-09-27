Первые оценки фильма «Создатель»: хороший, но не выдающийся фильм

26 сентября появились первые обзоры научно-фантастического фильма «Создатель». Многие рецензенты отметили, что лента отлично разбирает популярную в последние несколько лет проблему искусственного интеллекта.
Картина получила много похвальных отзывов, однако общую оценку назвать выдающейся нельзя: на агрегаторе Metacritic у фильма 65 баллов на основе 27 рецензий.
Фото: METACRITIC
Что касается Rotten Tomatoes, то на нём журналисты присудили ленте 81% «свежести» на основе 88 отзывов.
Фото: ROTTEN TOMATOES
Оценки картины
- BBC — 100/100
- USA Today — 88/100
- AV Club — 83/100
- Total Film — 80/100
- Empire — 80/100
- IGN — 7/10
Вот как высказался о «Создателе» обозреватель издания The Guardian Питер Брэдшоу (80 баллов из 100).
Это интригующий, вдохновляющий, захватывающий фильм, который действительно затрагивает — и с головой, и с сердцем — великую проблему нашего времени, проблему искусственного интеллекта.
Сюжет ленты «Создатель» расскажет о мрачном будущем, раздираемом конфликтом между человечеством и восставшим искусственным интеллектом. В центре истории окажется потерявший свою жену бывший спецназовец Джошуа. Ему поручили миссию — выследить и устранить Создателя. Этот загадочный вдохновитель продвинутого искусственного интеллекта создал секретное оружие, способное положить конец существованию человечества.
Постановщиком фильма выступил Гарет Эдвардс, режиссёр «Изгоя-один: Звёздные войны. Истории». Главную роль в фильме сыграл Джон Дэвид Вашингтон, известный по «Доводу» Кристофера Нолана.
Премьера картины состоится 29 сентября. В России официального проката не будет.
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