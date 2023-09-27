Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение у скандального якутского фильма «Айта»

Министерство культуры Российской Федерации отозвало прокатное удостоверение (разрешение на показ) у якутской драмы «Айта» режиссёра Степана Бурнашева. Об этом сообщают «Ведомости», которые обнаружили пропажу фильма в реестре ведомства.

Отзыв удостоверения произошёл после того, как Роскомнадзор выявил в киноленте «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России» и потребовал устранить нарушение. После этого онлайн-кинотеатры удалили «Айту» из своих библиотек.

«Айта» рассказывает историю якутской школьницы, которая из-за несчастной любви решает покончить жизнь самоубийством, оставив записку: «Афоня, я тебя ненавижу!» Афоней зовут русского полицейского, и все подозрения падают на него. Отец Айты решает отомстить. Поскольку начальник местной полиции отказывается выдать Афоню, Айаал уговаривает жителей штурмовать полицейский участок. Но в последний момент выясняется, что Афоня – это обычный якутский школьник из местного посёлка.

Режиссёр фильма Степан Бурнашев при этом настаивает на том, что миссия фильма – сплотить людей и показать недальновидность сепарации: «История как раз о том, что деление людей на «своих» и «чужих» может привести к трагедии. Своим фильмом я хотел показать, к чему может привести разобщённость народов».