Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовали съёмки нового фильма Джонни Деппа «Модильяни»

Стартовали съёмки нового фильма Джонни Деппа «Модильяни»
Аудио-версия:
Комментарии

Журналисты издания Variety сообщили, что в Будапеште стартовали съёмки нового фильма Джонни Деппа «Модильяни». Картина расскажет о жизни легендарного итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни. Амедео считается одним из самых видных представителей экспрессионизма начала XX века.

Главную роль Депп доверил итальянскому актёру Риккардо Скамарчо («Джон Уик 2»). В ленте также сыграют Пьер Нинэ («Ив Сен-Лоран») и культовый актёр Аль Пачино, с которым Депп вместе снимался в криминальной драме «Донни Браско». Помимо этого, к касту присоединилась итальянка Луиза Раньери.

События второй режиссёрской работы Деппа развернутся в 1916 году в Париже, куда Модильяни переехал в 1906-м. Джонни дебютировал как режиссёр ещё в 1997 году — тогда он снял драму «Храбрец».

Дата выхода фильма «Модильяни» пока не раскрывается.

Материалы по теме
Джонни Депп снимет фильм о великом художнике Амедео Модильяни
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android