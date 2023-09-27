Журналисты издания Variety сообщили, что в Будапеште стартовали съёмки нового фильма Джонни Деппа «Модильяни». Картина расскажет о жизни легендарного итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни. Амедео считается одним из самых видных представителей экспрессионизма начала XX века.

Главную роль Депп доверил итальянскому актёру Риккардо Скамарчо («Джон Уик 2»). В ленте также сыграют Пьер Нинэ («Ив Сен-Лоран») и культовый актёр Аль Пачино, с которым Депп вместе снимался в криминальной драме «Донни Браско». Помимо этого, к касту присоединилась итальянка Луиза Раньери.

События второй режиссёрской работы Деппа развернутся в 1916 году в Париже, куда Модильяни переехал в 1906-м. Джонни дебютировал как режиссёр ещё в 1997 году — тогда он снял драму «Храбрец».

Дата выхода фильма «Модильяни» пока не раскрывается.