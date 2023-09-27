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В России предложили создать аналог The Sims с традиционными ценностями

В России предложили создать аналог The Sims с традиционными ценностями
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Ряд депутатов Госдумы выступили с инициативой создать в стране аналог The Sims, который соответствовал бы традиционным российским духовно-нравственным ценностям.

Отмечается, что в тайтлах серии есть пропаганда ЛГБТ, а формальный рейтинг «18+» не мешает множеству подростков проводить время за игрой.

Несмотря на формальное присвоение рейтинга «18+», игра пользуется популярностью у российских подростков. Представляется, что в сложившейся ситуации наилучшим выходом будет разработка отечественной видеоигры в жанре «симулятор жизни».

Депутаты считают, что благодаря игре российские подростки получат знания о построении здоровых семейных отношений, рождении и воспитании детей, о профессиональной ориентации и других сферах.

Также член комитета Екатерина Стенякина сообщила, что будущая игра может оказаться успешной и с коммерческой точки зрения. Дело в том, что последние несколько лет в РФ наблюдается устойчивая тенденция к развитию индустрии. К примеру, объём рынка в 2021 году увеличился на 35%, а в 2022 году — на 9%.

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