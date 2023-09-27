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Серверы Dota 2 не работают больше четырёх часов

Серверы Dota 2 не работают больше четырёх часов
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27 сентября серверы Dota 2 перестали функционировать. Игроки столкнулись с бесконечной надписью «Соединение с сетью Dota 2 установлено, вход...», которая наблюдается как минимум с 13:00 по московскому времени.

Фото: Dota 2

Таким образом, пользователи не могут поиграть в онлайн-режимы и пытаются найти решение проблемы. Судя по всему, Valve столкнулась с какими-то техническими трудностями, однако официальной информации от разработчиков пока не было.

Геймеры тем временем связывают недоступность серверов Dota 2 с выходом Компендиума к The International 2023. Он должен поступить в продажу до конца сентября — возможно, именно интеграция платного боевого пропуска и привела к столь масштабной проблеме, с которой игра не сталкивалась уже много лет.

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