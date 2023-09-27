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Стала известна причина перегрева iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro перегревается из-за титанового корпуса
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Журналисты издания MacRumors со ссылкой на аналитика Минг-Чи Куо сообщили, что в перегреве iPhone 15 Pro виноваты титановый корпус и несовершенная система теплоотвода. Раньше пользователи предполагали, что в проблеме виноват слишком мощный процессор A17 Pro.

По словам Куо, в устройстве также уменьшилась площадь рассеивания тепла. Аналитик уверен, что инженеры Apple пошли на такие шаги, чтобы максимально снизить вес устройства.

Ожидается, что жалобы на перегрев от пользователей станут поступать ещё чаще, когда на смартфон выйдут Resident Evil Village, Death Stranding и другие требовательные игры.

Напомним, продажи iPhone 15 стартовали в России одновременно со всем миром 22 сентября. В новую линейку вошли четыре вида устройств: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

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