Анджелина Джоли объяснила, почему практически перестала сниматься в кино

Недавно актриса и лауреат премии «Оскар» Анджелина Джоли дала интервью журналисту издания Variety. В ходе диалога звезда объяснила, почему практически перестала сниматься в кино.

По словам актрисы, всё это началось семь лет назад. С того времени она бралась только за те проекты, которые не требовали длительных съёмок.

В каком-то смысле я не чувствую себя собой уже лет десять. Вдаваться в подробности я не хочу.

Журналист предположил, что это связано с разводом актрисы, поскольку именно семь лет назад Джоли расторгла брак с Брэдом Питтом. За свою карьеру звезда отметилась ролями в «Малефисенте», «Вечных», «Угнать за 60 секунд», «Соблазне», «Мистер и миссис Смит», «Ларе Крофт: Расхитительнице гробниц» и ряде других известных лент.