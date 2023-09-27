«Один из лучших фильмов серии» — появились первые отзывы на «Пилу 10»
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29 сентября состоится премьера «Пилы 10». Некоторые журналисты уже успели посмотреть фильм и составить мнение о нём.
Многие рецензенты назвали картину одной из лучших в серии. Критики отметили, что лента отлично передаёт дух первых фильмов.
«Пила 10» отлично дополняет франшизу. Он возвращает дух оригинальных фильмов и позволяет зрителям глубже заглянуть внутрь Джона Крамера.
«Пила 10» — это жуткий фильм, который тяжело смотреть, однако это лучшая часть франшизы за последние 15 лет. Он отлично втиснулся между первой и второй частями, а также раскрывает ту сторону Конструктора, которую фанаты раньше не видели.
Сюжет «Пилы 10» развернётся между первой и второй частями франшизы. Больной и отчаявшийся Джон едет в Мексику для рискованной и экспериментальной медицинской процедуры в надежде вылечиться от рака. Однако чуть позже он обнаруживает, что вся операция — афера известного серийного убийцы, который уже приготовил новые ловушки для своей жертвы.
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