29 сентября в сервисе Amazon Prime Video состоится премьера сериала «Поколение «Ви», спин-оффа «Пацанов». Каждый новый эпизод будет выходить еженедельно. Финал первого сезона покажут 3 ноября.

Действие сериала развернётся в американском колледже для подростков-супергероев, которым заведует компания Vought International. В центре спин-оффа окажутся будущие герои, которые пытаются разобраться в себе.

Напомним, выход четвёртого сезона «Пацанов» задержится из-за забастовки сценаристов США.

Расписание выхода первого сезона сериала «Поколение «Ви»