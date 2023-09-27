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Сериал «Поколение «Ви»: первый сезон (2023) — дата выхода всех серий

Расписание выхода первого сезона сериала «Поколение «Ви»
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29 сентября в сервисе Amazon Prime Video состоится премьера сериала «Поколение «Ви», спин-оффа «Пацанов». Каждый новый эпизод будет выходить еженедельно. Финал первого сезона покажут 3 ноября.

Действие сериала развернётся в американском колледже для подростков-супергероев, которым заведует компания Vought International. В центре спин-оффа окажутся будущие герои, которые пытаются разобраться в себе.

Напомним, выход четвёртого сезона «Пацанов» задержится из-за забастовки сценаристов США.

Расписание выхода первого сезона сериала «Поколение «Ви»

ЭпизодДата выхода
1-я серия29 сентября
2-я серия29 сентября
3-я серия29 сентября
4-я серия6 октября
5-я серия13 октября
6-я серия20 октября
7-я серия27 октября
8-я серия3 ноября
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