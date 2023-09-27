Расписание выхода первого сезона сериала «Поколение «Ви»
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29 сентября в сервисе Amazon Prime Video состоится премьера сериала «Поколение «Ви», спин-оффа «Пацанов». Каждый новый эпизод будет выходить еженедельно. Финал первого сезона покажут 3 ноября.
Действие сериала развернётся в американском колледже для подростков-супергероев, которым заведует компания Vought International. В центре спин-оффа окажутся будущие герои, которые пытаются разобраться в себе.
Напомним, выход четвёртого сезона «Пацанов» задержится из-за забастовки сценаристов США.
Расписание выхода первого сезона сериала «Поколение «Ви»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|29 сентября
|2-я серия
|29 сентября
|3-я серия
|29 сентября
|4-я серия
|6 октября
|5-я серия
|13 октября
|6-я серия
|20 октября
|7-я серия
|27 октября
|8-я серия
|3 ноября
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