Вышел новый трейлер 4-го сезона «Настоящего детектива» — шоу стартует 14 января

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Холдинг HBO представил второй трейлер четвёртого сезона сериала «Настоящий детектив». В этот раз главными героями-детективами стали женщины — их роли исполнили Джоди Фостер («Молчание ягнят») и Кали Рейс («Заложница: Найти пропавшую»).

Вместе с этим авторы назвали дату премьеры четвёртого сезона «Настоящего детектива» — 14 января 2024 года. Сколько эпизодов войдёт в продолжение, неизвестно.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

Сюжет четвёртого сезона расскажет о бесследной пропаже сразу восьмерых работников арктической исследовательской станции Цалал на Аляске. Раскрывать дело возьмутся детективы Лиз Дэнверс и Эванджелин Наварро, которым «придётся столкнуться со своей тёмной стороной и докопаться до зловещих истин, погребённых под вечным льдом».