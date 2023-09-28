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Failure, missing executable, как исправить ошибку КС 2, Counter-Strike 2, CS2

Как обойти ошибку при запуске Counter-Strike 2
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Valve выпустила Counter-Strike 2, но некоторые пользователи столкнулись с ошибкой — Missing Executable. По неизвестным причинам у игроков просто не запускается процесс установки шутера. Однако исправить ошибку просто.

Как выглядит ошибка

Как выглядит ошибка

Фото: Steam

После начала установки, когда игра скачает 21 байт данных и якобы будет доступна для воспроизведения, просто выключите и снова включите Steam. В меню «Менеджер загрузок» появится строчка Counter-Strike 2, нажав на которую вы сможете начать полную установку Counter-Strike 2.

  • Клиент Counter-Strike для загрузки весит 27,6 ГБ, а после установки шутер займёт 33,6 ГБ.
  • Для тех, у кого уже была установлена Counter-Strike: Global Offensive, вышел патч на 5,7 ГБ.

Counter-Strike 2 доступна на ПК совершенно бесплатно.

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