Как обойти ошибку при запуске Counter-Strike 2

Valve выпустила Counter-Strike 2, но некоторые пользователи столкнулись с ошибкой — Missing Executable. По неизвестным причинам у игроков просто не запускается процесс установки шутера. Однако исправить ошибку просто.

Как выглядит ошибка Фото: Steam

После начала установки, когда игра скачает 21 байт данных и якобы будет доступна для воспроизведения, просто выключите и снова включите Steam. В меню «Менеджер загрузок» появится строчка Counter-Strike 2, нажав на которую вы сможете начать полную установку Counter-Strike 2.

Клиент Counter-Strike для загрузки весит 27,6 ГБ, а после установки шутер займёт 33,6 ГБ.

Для тех, у кого уже была установлена Counter-Strike: Global Offensive, вышел патч на 5,7 ГБ.

Counter-Strike 2 доступна на ПК совершенно бесплатно.