Как обойти ошибку при запуске Counter-Strike 2
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Valve выпустила Counter-Strike 2, но некоторые пользователи столкнулись с ошибкой — Missing Executable. По неизвестным причинам у игроков просто не запускается процесс установки шутера. Однако исправить ошибку просто.
Как выглядит ошибка
Фото: Steam
После начала установки, когда игра скачает 21 байт данных и якобы будет доступна для воспроизведения, просто выключите и снова включите Steam. В меню «Менеджер загрузок» появится строчка Counter-Strike 2, нажав на которую вы сможете начать полную установку Counter-Strike 2.
- Клиент Counter-Strike для загрузки весит 27,6 ГБ, а после установки шутер займёт 33,6 ГБ.
- Для тех, у кого уже была установлена Counter-Strike: Global Offensive, вышел патч на 5,7 ГБ.
Counter-Strike 2 доступна на ПК совершенно бесплатно.
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