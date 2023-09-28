Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Голливудские студии будут продолжать работать над активными проектами, а не делать новые

Голливудские студии будут продолжать работать над активными проектами, а не делать новые
Аудио-версия:
Комментарии

Теперь, когда забастовка сценаристов закончилась, голливудские студии готовятся возобновить производство своих проектов. Притом, как отмечает Variety, приоритет отдадут уже известным шоу или фильмам, а не новым.

Так, Netflix будет активно дорабатывать второй сезон «Уэнсдей» и пятый сезон «Очень странных дел». Мэтт Ривз продолжит писать сценарий второй части «Бэтмена», а Universal Pictures будет ждать готовый сценарий одиннадцатой части «Форсажа».

По словам студий, работать над новыми проектами, когда есть много незаконченных старых, не самое логичное решение.

Кажется, в приоритете то, что почти завершено, но остановлено из-за забастовки. Они сейчас будут пытаться закончить то, что начинали раньше.

В США всё ещё продолжается забастовка актёров, которая не позволяет полноценно вернуться к работе над всеми проектами. Когда она закончится, неизвестно.

Материалы по теме
«Кибердеревня» — это почти русский «Офис», но с сюжетом про битву за место на Марсе
«Кибердеревня» — это почти русский «Офис», но с сюжетом про битву за место на Марсе
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android