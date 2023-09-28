Разработчики игры «Человек-паук 2» раскрыли часть трофеев

Студия Insomniac Games в социальных сетях поделилась частью некоторых трофеев, которые будут в игре «Человек-паук 2». Команда отметила, что сделала это для тех геймеров, которые очень любят получать платиновые призы и охотиться на них.

Всего будет 51 приз, а Insomniac пока что раскрыла лишь 25 трофеев. Судя по ним, получить платину не будет сложным испытанием. Есть призы на зачистку всех районов на 100%, проведение различных комбинаций, прохождение испытаний и многое другое. Также есть трофей за получение чёрного костюма для Человека-паука.

Ещё геймерам предстоит сделать все возможные снимки в игре, выполнить 30 трюков в воздухе подряд, не касаясь земли, и заняться многим другим.

Релиз игры состоится 20 октября на PS5. Ожидается полная русская локализация. Тайтл предложит геймерам сыграть как за Майлза Моралеса, так и за Питера Паркера.