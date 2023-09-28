Джеймс Ганн: события прошлых сериалов и фильмов DC не учитываются в новой киновселенной

Джеймс Ганн ещё в начале года объявил о том, что киновселенная DC полностью перезапустится. В недавнем интервью он поделился деталями своего ребута.

По словам Ганна, все вышедшие ранее сериалы и фильмы DC не будут каноном для его вселенной. Это значит, что новому зрителю не обязательно знать всё, что происходило в киновселенной ранее. Человек может спокойно начать изучать новую киновселенную с нуля.

Несмотря на это, три актёра продолжат играть своих персонажей в киновселенной Джеймса Ганна, но проекты с их участием тоже не будут каноном.

Кто из актёров вернётся в будущих проектах DC?

Джон Сина — Миротворец

Виола Дэвис — Аманда Уоллер

Шоло Маридуэнья — Синий Жук

Новая киновселенная стартует с мультсериала Creature Commandos, который выйдет в 2024 году. Затем ожидается лента «Супермен: Наследие», которая выйдет в июле 2025 года.