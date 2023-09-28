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Системные требования Counter-Strike 2 (КС2)

Valve опубликовала системные требования Counter-Strike 2
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28 сентября состоялся выход Counter-Strike 2 — новой части культовой серии шутеров. Вместе с этим разработчики из Valve полностью отказались от поддержки CS:GO, переделав страницу игры в Steam в CS 2.

Вместе с этим авторы опубликовали минимальные системные требования шутера. Они выросли по сравнению с 11-летней CS:GO, однако всё ещё довольно низкие по сравнению с другими шутерами на рынке. Так, для запуска понадобится компьютер с процессором не слабее i5 750, видеокартой с поддержкой DirectX 11 и 1 ГБ видеопамяти и 8 ГБ оперативной памяти.

Минимальные системные требования Counter-Strike 2

  • Операционная система: Windows 10
  • Процессор: Intel Core i5 750 или лучше (как минимум с 4 потоками)
  • Видеокарта: с 1 ГБ видеопамяти или больше, совместимая с DirectX 11 и поддерживающая Shader Model 5.0
  • Оперативная память: 8 ГБ ОЗУ
  • Место на диске: 85 ГБ
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