Забастовка актёров Голливуда может завершиться 2 октября

Недавно закончилась забастовка сценаристов в США. Какие-то проекты наконец-то сдвинутся с мёртвой точки, однако не над всем сейчас можно продолжить работу. В том числе из-за бастующих актёров.

По информации The Hollywood Reporter, Гильдия актёров проведёт переговоры с голливудскими студиями уже 2 октября. Возможно, именно в этот день получится решить все вопросы. При таком раскладе забастовка может кончиться прямо в этот день.

SAG-AFTRA и AMPTP возобновят переговоры о новом телевизионном и кинотеатральном контракте в понедельник, 2 октября. На них будут присутствовать несколько руководителей AMPTP.

Источники THR сообщили, что недавняя договорённость, которую заключили со сценаристами, поможет создать основу для плодотворных переговоров и актёрам.