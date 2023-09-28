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В PS Store на PS5 заработала пятизвёздочная система оценки игр

В PS Store на PS5 заработала пятизвёздочная система оценки игр
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Вчера появилась информация о том, что в PS Store на PS5 появится пятизвёздочная система оценки игр. Она была доступна лишь небольшому кругу пользователей, а с сегодняшнего дня функционал заработал для всех.

Интересно, что функция стала доступна и в России. Как это всё выглядит, можно посмотреть на нескольких скриншотах ниже. Чтобы посмотреть рейтинг, нужно зайти на страницу игры и увидеть снизу звёздочки. На них можно нажать и увидеть количество оценок и средний балл игры, а также распределение: сколько плохих и хороших оценок поставили пользователи.

Фото: PS Store

Фото: PS Store

Фото: PS Store

Напомним, на PS5 такой формат оценки работает уже достаточно давно, и лишь сейчас он добрался до PS5. Sony нигде не комментировала его добавление.

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