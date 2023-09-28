BadComedian раскритиковал Роскомнадзор из-за запрета якутского фильма «Айта»

Во второй половине сентября Министерство культуры Российской Федерации отозвало прокатное удостоверение (разрешение на показ) у якутской драмы «Айта» режиссёра Степана Бурнашева. Отзыв удостоверения произошёл после того, как Роскомнадзор выявил в киноленте «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России» и потребовал устранить нарушение. После этого онлайн-кинотеатры удалили «Айту» из своих библиотек.

Ситуацию прокомментировал популярный блогер Евгений BadComedian Баженов. Он раскритиковал Роскомнадзор и заявил, что фильм показывает, как люди из разных народов могут объединиться в тяжёлый друг для друга период. Он предрёк смерть независимого кино в России и предложил молодым режиссёрам «снимать стерильно» и «без конфликта», чтобы их фильм потом не отменили.

Не надо, чтобы люди вместе что-то делали, надо, чтобы «каждый за себя» и грыз другого. Тогда, наверное, и всякие Роскомнадзоры с Министерствами культуры не будут утруждаться внятными объяснениями своих поступков и продолжат делать то, что хотят. RIP, независимое кино. Рекомендации молодым российским режиссёрам: снимайте стерильно и, желательно, рафинированно, без конфликта. Но на всякий случай всё равно сходите на поклон к Минкульту и РКН, а то вдруг окупаться начнёте.

«Айта» рассказывает историю якутской школьницы, которая из-за несчастной любви решает покончить жизнь самоубийством, оставив записку: «Афоня, я тебя ненавижу!» Афоней зовут русского полицейского, и все подозрения падают на него. Отец Айты решает отомстить. Поскольку начальник местной полиции отказывается выдать Афоню, Айаал уговаривает жителей штурмовать полицейский участок. Но в последний момент выясняется, что Афоня – это обычный якутский школьник из местного посёлка.