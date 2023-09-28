Актёр Виктор Сухоруков жёстко раскритиковал фильм «Брат 3» с рэпером Птахой

23 ноября состоится премьера фильма «Брат 3». Картина никак не будет связана с оригинальными фильмами Алексея Балабанова и расскажет о дочке генерала, влюблённой в уличного художника, а также о банде брата-близнеца этого генерала.

Актёр Виктор Сухоруков, сыгравший в культовой дилогии «Брат» роль Виктора Багрова, прокомментировал грядущий релиз фильма «Брат 3». Актёр заявил, что не имеет к триквелу никакого отношения, и осудил его создателей за «примитивизм, пошлость» и «цинизм».

Я к этому не имею никакого отношения, [не имеют отношения] ни Бодров, ни Балабанов, ни Сельянов. И обсуждать шпану мне неинтересно. С этим должны разбираться представители ведомств. Третья часть, четвёртая, пятая или десятая… Это уровень примитивный, пошлый, банальный, наглый, циничный. Конечно, я на этот фильм не пойду. Наверное, устроителям на это наплевать, но и мне на них наплевать.

Главные роли в фильме исполнили Александра Вознесенская и Василий Карпенко («Кухня», «Молодёжка»), а также братья Юрий и Владимир Торсуевы («Приключения Электроника», «Незнайка с нашего двора»). В съёмках также приняли участие рэпер Птаха, Оливье Сиу, Костас Мэндилор и Эрик Робертс.