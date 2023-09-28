На платформе FACEIT появился московский сервер для Counter-Strike 2

Популярная онлайн-платформа FACEIT расширила список доступных серверов для Counter-Strike 2. Теперь среди европейских серверов дата-центр в Москве, который можно выбрать в настройках лобби. Ранее среди локаций были только Финляндия, Германия, Франция, Швеция, Великобритания и Нидерланды.

Список серверов на FaceIT для CS 2 Фото: FaceIT

Таким образом, пользователи из России теперь смогут создавать местные серверы, что существенно снизит задержку в том числе для жителей восточной части страны. Сколько именно серверов поддерживается в Москве, неизвестно.

Counter-Strike 2 вышла 28 сентября. Вместе с выходом новой части серии разработчики из Valve полностью отказались от поддержки CS:GO, переделав страницу игры в Steam в CS 2. Однако некоторые пользователи уже нашли способ поиграть в свою любимую игру.