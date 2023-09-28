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Продажи смартфонов в США упали на 22% — это худший результат за 10 лет

Продажи смартфонов в США упали на 22% — это худший результат за 10 лет
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Аналитическое агентство Canalys опубликовало новое исследование. Специалисты пришли к выводу, что во втором квартале 2023 года продажи смартфонов в США упали на 22% — это худший результат за последние 10 лет.

Также представители агентства выяснили, что средняя цена продажи смартфонов увеличилась с $ 663 до $ 738 за год. Это может указывать на то, что спрос на премиальные модели гаджетов продолжает расти, в то время как бюджетные устройства только теряют спрос.

Лидеры рынка смартфонов в США

  1. Apple — 54% от всей доли рынка (- 20%).
  2. Samsung — 24% от всей доли рынка (- 27%).
  3. Motorola —  8% от всей доли рынка (- 25%).
  4. TCL — 5% от всей доли рынка (- 30%).
  5. Google — 4% от всей доли рынка (+ 59%).

Специалисты Canalys ожидают, что в 2024 году объём рынка увеличится на 3%.

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