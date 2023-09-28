Россияне стали чаще менять смартфоны из-за обилия китайских брендов
Эксперты аналитического центра Big Data МТС провели новое исследование. Специалисты узнали, что за первые девять месяцев 2023 года частота обновления смартфонов среди россиян сократилась на пять месяцев — до 1 года и 5 месяцев.
Тенденцию увеличения частоты смены мобильного телефона аналитики связывают с появлением на рынке новых китайских брендов. К примеру, наибольший прирост пользователей c начала года показал Realme — его доля увеличилась на 2,5% по сравнению с тем же периодом в 2022 году.
Это связано с расширением ассортимента в низком и среднем ценовых сегментах, в частности среди китайских производителей, которые демонстрируют самый высокий прирост по количеству смартфонов — за девять месяцев этого года их доля в мобильной сети увеличилась почти на 10%.
Отмечается, что совокупная доля китайских смартфонов в штуках составила 80% от всех продаж смартфонов на российском рынке за первые девять месяцев 2023 года.
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