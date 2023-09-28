«Пила 10» получила самые высокие оценки критиков в серии
До выхода «Пилы 10» остаётся один день. Многие журналисты и критики уже успели посмотреть картину и поставить ей оценку.
К примеру, на агрегаторе Rotten Tomatoes новая часть франшизы получила рейтинг «свежести» в 86% — это самый высокий показатель среди всех фильмов серии. Оценка сформирована на основе 21 рецензии.
Фото: Rotten Tomatoes
Уровень «свежести» разных частей серии на Rotten Tomatoes
- «Пила» (2004) — 50%
- «Пила 2» (2005) — 37%
- «Пила 3» (2006) — 30%
- «Пила 4» (2007) — 18%
- «Пила 5» (2008) — 13%
- «Пила 6» (2009) — 39%
- «Пила 7» (2010) — 9%
- «Пила 8» (2017) — 32%
- «Пила: Спираль» (2021) — 37%
- «Пила 10» (2023) — 86%
Сюжет «Пилы 10» развернётся между первой и второй частями франшизы. Больной и отчаявшийся Джон едет в Мексику для рискованной и экспериментальной медицинской процедуры в надежде вылечиться от рака. Однако вскоре он обнаруживает, что вся операция — афера известного серийного убийцы, который уже приготовил новые ловушки для своей жертвы.
Премьера «Пилы 10» состоится 29 сентября.
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