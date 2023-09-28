«Пила 10» получила самые высокие оценки критиков в серии

До выхода «Пилы 10» остаётся один день. Многие журналисты и критики уже успели посмотреть картину и поставить ей оценку.

К примеру, на агрегаторе Rotten Tomatoes новая часть франшизы получила рейтинг «свежести» в 86% — это самый высокий показатель среди всех фильмов серии. Оценка сформирована на основе 21 рецензии.

Фото: Rotten Tomatoes

Уровень «свежести» разных частей серии на Rotten Tomatoes

«Пила» (2004) — 50%

— 50% «Пила 2» (2005) — 37%

— 37% «Пила 3» (2006) — 30%

— 30% «Пила 4» (2007) — 18%

— 18% «Пила 5» (2008) — 13%

— 13% «Пила 6» (2009) — 39%

— 39% «Пила 7» (2010) — 9%

— 9% «Пила 8» (2017) — 32%

— 32% «Пила: Спираль» (2021) — 37%

— 37% «Пила 10» (2023) — 86%

Сюжет «Пилы 10» развернётся между первой и второй частями франшизы. Больной и отчаявшийся Джон едет в Мексику для рискованной и экспериментальной медицинской процедуры в надежде вылечиться от рака. Однако вскоре он обнаруживает, что вся операция — афера известного серийного убийцы, который уже приготовил новые ловушки для своей жертвы.

Премьера «Пилы 10» состоится 29 сентября.