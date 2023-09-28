Вышел первый трейлер ремейка советского мультфильма «Петя и волк» от HBO

Онлайн-кинотеатр HBO опубликовал на своём YouTube-канале дебютный трейлер ремейка советского мультфильма «Петя и волк». Его производством занимается ирландский музыкант Боно, лидер группы U2.

Проект создаётся по мотивам знаменитой сказки русского композитора Сергея Сергеевича Прокофьева. Стоит также отметить, что в ремейке будет сохранена оригинальная музыка.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

Мультфильм будет выполнен в стильной готической рисовке. Сюжет расскажет о мальчике Пете, который живёт с дедушкой после смерти родителей и пытается справиться с утратой. В какой-то момент герой решает найти и поймать волка, который прячется где-то в лесу.

Премьера «Петя и волк» состоится 19 октября в стриминговом сервисе HBO Max.

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