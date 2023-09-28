HBO начала работу над третьим сезоном сериала «Дом дракона»

По данным сервиса Production Weekly, холдинг HBO уже начал работу над третьим сезоном сериала «Дом дракона». Судя по всему, производство находится на самой ранней стадии, однако это может означать, что третий сезон не заставит себя долго ждать после выхода второго.

Данные о производстве третьего сезона появились сразу после завершения съёмок второго сезона. Выход продолжения состоится летом 2024 года. HBO пока не делилась его подробностями.

«Дом дракона» — приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В шоу рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. Проект получил преимущественно положительные отзывы от критиков и аудитории.