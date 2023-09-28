Обзоры «Человека-паука 2» для PS5 выйдут 16 октября

28 сентября стало известно, что первые обзоры «Человека-паука 2» от журналистов появятся 16 октября в 17:00 мск — за четыре дня до официального релиза игры.

Также разработчики тайтла из Insomniac Games раскрыли в социальных сетях часть некоторых трофеев, которые появятся в супергеройском экшене. Всего будет 51 приз, однако сложностей с получением заветной платины у геймеров не должно возникнуть.

Релиз «Человека-паука 2» состоится 20 октября на PS5. Ожидается полная русская локализация. Тайтл предложит геймерам сыграть как за Майлза Моралеса, так и за Питера Паркера.

Тайтл тем временем официально «ушёл на золото» — его разработка официально завершена. В ближайшие недели авторы будут искать самые критичные баги, исправив их в обновлении первого дня.