На Netflix подали в суд из-за «Мятежной луны» Зака Снайдера

Компания Evil Genius Games подала в суд на Netflix из-за нарушения контракта. Дело в том, что в начале 2023 года студия начала сотрудничать со стриминговым сервисом и приступила к созданию настольной игры по мотивам «Мятежной луны» Зака Снайдера.

Представители Evil Genius заплатили за лицензию и договорились о разделе прибыли, однако спустя время Netflix расторгла контракт. В компании заявили, что команда Evil Genius «нарушила соглашение о конфиденциальности» в отношении «Мятежной луны».

Теперь разработчики настольной игры требуют от стримингового сервиса возместить неуказанный денежный ущерб. Сама Netflix пока никак не прокомментировала ситуацию.

Сюжет «Мятежной луны» расскажет о мирной колонии, которой угрожает тиран Балисариус. Против него герои будут объединяться, чтобы защитить родной дом. В фильме снялись София Бутелла, Чарли Ханнэм, Энтони Хопкинс, Джимон Хонсу и другие.

Премьера картины состоится 22 декабря в сервисе Netflix.