Гоблин и Клим Жуков выпустят цикл исторических видео по мотивам игры «Смута»

Разработчики игры «Смута» из новосибирской студии Cyberia Nova продолжают подогревать интерес геймеров к своему детищу. 28 сентября стало известно, что Гоблин и Клим Жуков выпустят цикл исторических видео по мотивам тайтла.

Видео доступно на YouTube-канале «Клим Жуков». Права на видео принадлежат Cyberia Nova.

В серии роликов блогеры собираются рассказать о предпосылках Смуты, нравах того времени и проблемах, с которыми столкнулась Россия конца XVI и начала XVII веков. Цикл видео выйдет при содействии Института Развития Интернета (ИРИ).

Российская историческая RPG должна поступить в продажу в феврале 2024 года, однако точная дата выхода не раскрывается. Сейчас, как отмечают в Cyberia Nova, производство находится примерно «на середине пути».