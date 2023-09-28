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Двукратный номинант на «Оскар» Андрей Звягинцев снимет фильм «Юпитер» о русском олигархе

Двукратный номинант на «Оскар» Андрей Звягинцев снимет фильм «Юпитер» о русском олигархе
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Двукратный номинант на «Оскар» и режиссёр Андрей Звягинцев готовится к съёмкам своего следующего фильма — «Юпитер». Лента расскажет историю вымышленного богатого российского олигарха, сталкивается с суровой реальностью будущего своей семьи.

Съёмки фильма пройдут весной 2024 года во Франции и Испании. Как отметил постановщик, будущий фильм расскажет «актуальную на все времена историю, повествующую об абсолютной власти». Кто исполнит главные роли в картине и когда состоится её премьера, неизвестно.

Андрей Звягинцев — двукратный номинант на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» за фильмы «Левиафан» (2014) и «Нелюбовь» (2017). Семейная драма Звягинцева «Елена» (2011) стала единственной картиной из России в списке из 50 лучших мировых фильмов второго десятилетия XXI века от издания Rolling Stone.

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