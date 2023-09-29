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Сегодня состоялась премьера сериала «Поколение «Ви» — спин-оффа «Пацанов». Для просмотра доступно сразу три серии.

Остальные эпизоды будут выходить один раз в неделю по пятницам. То есть четвёртая серия ожидается 6 октября, а пятый эпизод выйдет 13 числа.

Действие сериала разворачивается в американском колледже для подростков-супергероев, которым заведует компания Vought International, фигурирующая в «Пацанах». В центре спин-оффа окажутся будущие герои, которые пытаются разобраться в себе и своих способностях.

Первые три эпизода спин-оффа «Пацанов» выйдут 29 сентября. Каждый новый эпизод будет выходить еженедельно. Финал первого сезона покажут 3 ноября.

Напомним, выход четвёртого сезона «Пацанов» задержится из-за забастовки сценаристов США. Хоть она и прекращена, всё это время работа над новым сезоном проекта не велась.