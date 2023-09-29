В Мексике кукла Чаки из фильмов ужасов угрожала прохожим ножом — её арестовала полиция

Недавно в Мексике произошёл инцидент, виновной в котором оказалась кукла Чаки из различных хоррор-проектов. По информации издания Mexico News Daily, Чаки размахивал большим ножом и требовал деньги у прохожих.

Стоял за всем этим мужчина по имени Карлос. Полиция задержала его и выяснила, что мужчина пребывал в состоянии наркотического опьянения. На саму куклу надели наручники и везли её в участок, где сделали фотографии как настоящему преступнику.

Забавно, что один из полицейских решил попросить сфотографировать его с Чаки, за что позже получил выговор, поскольку произошедшую ситуацию вряд ли можно назвать весёлой.

Фото: Mexico News Daily

Фото: Mexico News Daily

Фото: Mexico News Daily

Кукла Чаки — антагонист франшизы «Детские игры». В целом этот персонаж — один из самых популярных в фильмах ужасов.