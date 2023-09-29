«Ты тот, кого назовут отстойным»: Роберт Паттинсон — о работе в кино и выборе ролей

В недавнем интервью актёр Роберт Паттинсон рассказал, что всегда тщательно подходит к выбору ролей, чтобы не оказаться униженным со стороны аудитории.

По словам актёра, если фильм провалится из-за плохого сценария или режиссёра, все будут винить артистов, которые якобы плохо сыграли.

Я очень-очень боюсь унижения… ты как бы знаешь, что это зависит от тебя. Ты можешь сказать, что причина в дерьмовом сценарии или что придурок на самом деле режиссёр. Но, в конце концов, никого это не будет волновать. Ты тот, кого все будут называть отстойным. И подавляющее большинство людей скажут, что ты отстой, даже если ты старался изо всех сил.

Роберт Паттинсон сыграл Бэтмена в фильме Мэтта Ривза. Он же вернётся к этой роли в сиквеле.