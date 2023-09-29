Появился первый отрывок из фильма «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе

На канале Apple TV выложили первый отрывок из фильма «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе. Ролик длится всего чуть больше одной минуты.

В отрывке показали героя Леонардо Ди Каприо и героиню Лили Гладстоун, которые мило беседуют, пока едут на машине.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

События «Убийц цветочной луны» развернутся в 1920-х вокруг индейского племени из американского штата Оклахома. Индейцев убивают одного за другим после того, как один из них разбогател, обнаружив месторождение нефти. Инцидент привлекает внимание ФБР, и ведомство приступает к его расследованию.

Картина выйдет в прокат 20 октября, а мировая премьера состоялась на Каннском кинофестивале в мае.