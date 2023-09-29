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Появился первый отрывок из фильма «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе

Появился первый отрывок из фильма «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе
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На канале Apple TV выложили первый отрывок из фильма «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе. Ролик длится всего чуть больше одной минуты.

В отрывке показали героя Леонардо Ди Каприо и героиню Лили Гладстоун, которые мило беседуют, пока едут на машине.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

События «Убийц цветочной луны» развернутся в 1920-х вокруг индейского племени из американского штата Оклахома. Индейцев убивают одного за другим после того, как один из них разбогател, обнаружив месторождение нефти. Инцидент привлекает внимание ФБР, и ведомство приступает к его расследованию.

Картина выйдет в прокат 20 октября, а мировая премьера состоялась на Каннском кинофестивале в мае.

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