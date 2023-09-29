Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Bethesda выпустила новую часть The Elder Scrolls, но есть подвох

Bethesda выпустила новую часть The Elder Scrolls, но есть подвох
Аудио-версия:
Комментарии

Bethesda внезапно выпустила новую часть The Elder Scrolls, и это… мобильная игра. Тайтл получил название The Elder Scrolls Castles, а геймплейно он почти полностью копирует Fallout Shelter.

The Elder Scrolls Castles — условно-бесплатный симулятор жизни. Геймерам нужно управлять собственным замком, расширять его, делать различные улучшения и выполнять поручения жителей. Изредка, прямо как в Fallout Shelter, придётся сражаться.

На скриншотах изображены солдаты в доспехах, сражающиеся с драконами, и члены королевской семьи аргонианского и каджитского происхождения, управляющие своими королевствами.

Скриншоты проекта

Фото: Bethesda

Фото: Bethesda

Фото: Bethesda

Фото: Bethesda

Доступ к игре есть у ограниченного количества пользователей на Android. Когда состоится глобальный релиз, не сообщается.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android