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Bethesda выпустила новую часть The Elder Scrolls, но есть подвох

Bethesda внезапно выпустила новую часть The Elder Scrolls, и это… мобильная игра. Тайтл получил название The Elder Scrolls Castles, а геймплейно он почти полностью копирует Fallout Shelter.

The Elder Scrolls Castles — условно-бесплатный симулятор жизни. Геймерам нужно управлять собственным замком, расширять его, делать различные улучшения и выполнять поручения жителей. Изредка, прямо как в Fallout Shelter, придётся сражаться.

На скриншотах изображены солдаты в доспехах, сражающиеся с драконами, и члены королевской семьи аргонианского и каджитского происхождения, управляющие своими королевствами.

Скриншоты проекта

Фото: Bethesda

Фото: Bethesda

Фото: Bethesda

Фото: Bethesda

Доступ к игре есть у ограниченного количества пользователей на Android. Когда состоится глобальный релиз, не сообщается.