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Появились первые рендеры смартфона Samsung Galaxy S24

Появились первые рендеры смартфона Samsung Galaxy S24
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Издания OnLeaks и Smartprix опубликовали рендеры смартфона Samsung Galaxy S24.

Если сравнить гаджет с моделью Galaxy S23, то внешний вид претерпел не очень сильные изменения. На месте и плоский экран на 6,1 дюйма, и три круглых модуля камер на тыльной стороне. Единственное изменение — грани стали гаджета плоскими. По словам изданий, такой выбор дизайна может привести к более чёткому ощущению смартфона в руке.

Фото: OnLeaks и Smartprix

Фото: OnLeaks и Smartprix

Фото: OnLeaks и Smartprix

Также появилось и видео, в котором можно рассмотреть 3D-модель смартфона.

Видео доступно на YouTube-канале Leon Kennedy. Права на видео принадлежат Leon Kennedy.

Напомним, что Galaxy S24 будет оснащён плоским 6,1-дюймовым динамическим AMOLED-дисплеем с частотой обновления до 120 Гц, поддержкой HDR10 + и защитой Gorilla Glass.

Серия Samsung Galaxy S24 должна поступить в продажу в начале 2024 года.

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