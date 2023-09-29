В России стартовали съёмки фильма «Последний ронин» с Тихоном Жизневским — первые фото

В конце сентября в России начались съёмки фильма «Последний ронин». Это приключенческий фантастический экшен от клипмейкера и режиссёра Максима Шишкина.

Картина развернётся в относительно недалёком будущем. В результате изменений климата человеческая цивилизация практически уничтожена. Преследуемый призраками прошлого ронин путешествует по пустошам в поисках убийцы своего отца, создавая карту континента. Судьба сводит его с девочкой-подростком, которая обещает щедро заплатить, если он доведёт её до места рождения.

Главные роли сыграют Юрий Колокольников («Серебряные коньки»), Диана Енакаева («Батя»), Тихон Жизневский («Майор Гром: Чумной Доктор») и Александр Мизёв («Угрюм-река»). У картины пока нет точной даты премьеры.

Фото со съёмок

Фото: Okko

Фото: Okko