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В России стартовали съёмки фильма «Последний ронин» с Тихоном Жизневским — первые фото

В России стартовали съёмки фильма «Последний ронин» с Тихоном Жизневским — первые фото
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В конце сентября в России начались съёмки фильма «Последний ронин». Это приключенческий фантастический экшен от клипмейкера и режиссёра Максима Шишкина.

Картина развернётся в относительно недалёком будущем. В результате изменений климата человеческая цивилизация практически уничтожена. Преследуемый призраками прошлого ронин путешествует по пустошам в поисках убийцы своего отца, создавая карту континента. Судьба сводит его с девочкой-подростком, которая обещает щедро заплатить, если он доведёт её до места рождения.

Главные роли сыграют Юрий Колокольников («Серебряные коньки»), Диана Енакаева («Батя»), Тихон Жизневский («Майор Гром: Чумной Доктор») и Александр Мизёв («Угрюм-река»). У картины пока нет точной даты премьеры.

Фото со съёмок

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

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