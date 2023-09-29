Голливудские актёры не пришли к соглашению с создателями игр — грядёт новая забастовка?

Вчера актёры Голливуда проголосовали за забастовку против создателей игр. За то, чтобы устроить забастовку в игровой индустрии, проголосовало 34,6 тыс. Это примерно 27% от общего числа всех членов Гильдии актёров.

По свежей информации, Гильдия пыталась договориться с видеоигровыми компаниями, но стороны не нашли точек соприкосновения. В своём заявлении профсоюз сообщил, что переговоры с разработчиками игр о заключении более выгодного соглашения закончились, так и не достигнув договорённости. Это может означать, что скоро нас ждёт ещё одна забастовка.

Напомним, в случае забастовки бастовать будут против Activision, Blindlight, Disney, EA, Epic Games, Formosa Interactive, Insomniac Games, Take-Two Interactive, VoiceWorks и WB Games.