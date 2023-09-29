В России стартовали продажи ультратонкого бюджетного планшета RedmiPad SE

В конце сентября до России официально добрался RedmiPad SE — новая версия планшетов от компании Xiaomi. Новинка уже продаётся в крупных торговых сетях по цене в 19 тыс. рублей в зелёном и фиолетовых цветах.

Основная особенность RedmiPad SE — очень тонкий корпус на 7,36 мм при массе в 478 граммов. Гаджет оснащён 11-дюймовым дисплеем с частотой обновления 90 Гц и с двойной сертификацией качества TÜV Rheinland — она гарантирует защиту зрения. Кроме того, планшет поддерживает работу сразу двух приложений одновременно.

Устройство работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 680 с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а также батареей объёмом 8000 мА/ч. RedmiPad SE получил фирменную оболочку MIUI Pad 14 на операционной системе Android 13.