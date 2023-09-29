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Стартовал пятый сезон мультсериала «Простоквашино» с певцом Сергеем Жуковым

Стартовал пятый сезон мультсериала «Простоквашино» с певцом Сергеем Жуковым
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25 сентября стартовал пятый сезон мультсериала «Простоквашино» с Сергеем Жуковым — солистом группы «Руки Вверх!» Новые эпизоды доступны для просмотра в стриминговом сервисе Okko.

По сюжету продолжения Шарик так разрекламирует свою деревню в блоге, что певец лично приедет отдохнуть в сказочное место. Там он встретит главных героев и впутается в некие неожиданные приключения.

Помимо этого, в конце каждой серии нового сезона будет звучать «Гимн Простоквашино», написанный и исполненный Сергеем Жуковым. Также в Сети уже есть кадры из пятого сезона — на них изображены все главные герои шоу.

Перезапущенный мультсериал «Простоквашино» транслируется с 2018 года — за пять лет вышло более 100 эпизодов.

Кадры

Фото: «Союзмультфильм»

Фото: «Союзмультфильм»

Фото: «Союзмультфильм»

Фото: «Союзмультфильм»

Фото: «Союзмультфильм»

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