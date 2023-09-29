Детали со стрима разработчиков Honkai Star Rail о патче 1.4: новые герои, ивенты, баннеры

Студия HoYoverse, известная благодаря Genshin Impact, провела традиционную трансляцию перед релизом новой версии своей игры Honkai: Star Rail.

Патч 1.4 выйдет 11 октября одновременно с официальным релизом на консоли PlayStation 5. В игре появятся сразу три новых персонажа, дополнительная локация для исследований, глава сюжета, временные ивенты и многое другое.

Видео доступно на YouTube-канале Gaming with Abyss. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Новые персонажи

В этом обновлении будет сразу три новых играбельных героя: пятизвёздочные Цзинлю и Топаз, а также Гуйнайфэнь с редкостью четыре звезды.

Цзинлю — учитель Цзин Юаня и Блейда, вернувшаяся на планету Лофу после долгого отсутствия. Следует пути разрушения (урон по врагам), наносит ледяной тип урона.

Фото: HoYoverse

Топаз — старший менеджер Корпорации межзвёздного мира. Путь — охота (урон по одной цели), тип урона — огненный.

Фото: HoYoverse

Гуйнайфэнь — уличная актриса с улиц Лофу, известная своим файр-шоу. Следует пути небытия (ослабления для противников), стихия — огонь.

Фото: HoYoverse

Баннеры Honkai Star Rail 1.4

Впервые в игре будет сразу два баннера персонажей, как в Genshin Impact. Это коснётся только второй половины патча 1.4, когда можно будет снова попытаться получить уже вышедшую ранее Зеле.

С релиза 11 октября — баннер Цзинлю, а также четырёхзвёздочных Тинь Юнь, Циньцюэ и Сампо;

Фото: HoYoverse

примерно с 1 ноября и до патча 1.5 — баннеры Топаз и Зеле (реран). В обоих будут четырёхзвёздочные Гуйнайфэнь, Лука и Сушан.

Помимо этого, параллельно будут открыты баннеры оружия с лучшим снаряжением для этих пятизвёздочных персонажей.

Фото: HoYoverse

Новые задания и ивенты

Версия 1.4 также добавит в Honkai Star Rail новую главу основной сюжетной линии. Кроме того, персонаж Цзинлю получит особый квест компаньона, который раскроет её историю.

Главным временным событием станет ивент «Эфирные войны» в Белобоге, за прохождение которого можно будет выбрать одного бесплатного четырёхзвёздочного персонажа.

Также в ходе патча будут доступны временные задания:

боевой ивент в виртуальной вселенной;

двойные бонусы планарных украшений и артефактов;

логин-ивент, который позволит получить 10 билетов для баннеров за вход в игру.

Фото: HoYoverse

Промокоды со стрима

В ходе трансляции разработчики традиционно показали три специальных кода, которые дарят игрокам по 100 единиц звёздного нефрита, а также внутриигровые ресурсы.

TAP8H27JBRGP

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Активировать их можно до утра 30 сентября на сайте разработчиков или в клиенте игры (кнопка «Профиль» в меню).