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Первый патч для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty исправит ошибку с сохранениями на PS5 и улучшит производительность

Новый патч для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty исправит ошибку с сохранениями на PS5
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CD Projekt RED подготовила список известных ошибок дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. Они будут исправлены в патче 2.01, который выйдет «в ближайшее время».

Среди основных исправлений: увеличение максимального размера файла для сохранений на PlayStation 5 (ранее ошибка приводила к пропаже сохранений), улучшение производительности и стабильности в новом районе Догтаун, различные исправления багов в квестах и множество других изменений. Всеми подробностями авторы поделятся вместе с релизом патча.

Phantom Liberty — первое и единственное дополнение для Cyberpunk 2077. Аддон рассказывает шпионскую историю в новом районе Найт-сити под названием Догтаун. Расширение во многом посвящено агенту Соломону Риду, роль которого исполнил британский актёр Идрис Эльба. Критики уже прошли аддон и назвали его одним из лучших дополнений в игровой индустрии.

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