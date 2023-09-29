Новый патч для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty исправит ошибку с сохранениями на PS5

CD Projekt RED подготовила список известных ошибок дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. Они будут исправлены в патче 2.01, который выйдет «в ближайшее время».

Среди основных исправлений: увеличение максимального размера файла для сохранений на PlayStation 5 (ранее ошибка приводила к пропаже сохранений), улучшение производительности и стабильности в новом районе Догтаун, различные исправления багов в квестах и множество других изменений. Всеми подробностями авторы поделятся вместе с релизом патча.

Phantom Liberty — первое и единственное дополнение для Cyberpunk 2077. Аддон рассказывает шпионскую историю в новом районе Найт-сити под названием Догтаун. Расширение во многом посвящено агенту Соломону Риду, роль которого исполнил британский актёр Идрис Эльба. Критики уже прошли аддон и назвали его одним из лучших дополнений в игровой индустрии.