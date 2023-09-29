Открылись предзаказы RoboCop: Rogue City — игра про Робокопа выйдет и в России

29 сентября разработчики RoboCop: Rogue City из студии Teyon открыли предзаказы на игру. Также в честь данного события создатели тайтла выпустили новый трейлер.
Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат Nacon.
Приобрести RoboCop: Rogue City можно в PlayStation Store, Microsoft Store, Steam и Epic Games Store. Помимо этого, игрокам доступно для покупки расширенное издание шутера под названием Alex Murphy.
Что входит в Alex Murphy
- Копия игры для выбранной платформы
- 48 часов раннего доступа
- Цифровой артбук
- Табельный дробовик OCP
- Скин с повреждённой бронёй из первого фильма
- Раскраска Prototype для оружия Auto-9
RoboCop: Rogue City — новая игра про Робокопа от создателей высокооценённой Terminator: Resistance. К роли культового героя вернётся 75-летний Питер Уэллер — исполнитель роли человека-машины в оригинальной картине. Он записал все реплики главного героя, включая в том числе культовую фразу «живым или мёртвым — ты пойдёшь со мной!»
Релиз RoboCop: Rogue City состоится 2 ноября на ПК, PS5 и Xbox Series.