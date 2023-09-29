Открылись предзаказы RoboCop: Rogue City — игра про Робокопа выйдет и в России

29 сентября разработчики RoboCop: Rogue City из студии Teyon открыли предзаказы на игру. Также в честь данного события создатели тайтла выпустили новый трейлер.

Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат Nacon.

Приобрести RoboCop: Rogue City можно в PlayStation Store, Microsoft Store, Steam и Epic Games Store. Помимо этого, игрокам доступно для покупки расширенное издание шутера под названием Alex Murphy.

Что входит в Alex Murphy

Копия игры для выбранной платформы

48 часов раннего доступа

Цифровой артбук

Табельный дробовик OCP

Скин с повреждённой бронёй из первого фильма

Раскраска Prototype для оружия Auto-9

RoboCop: Rogue City — новая игра про Робокопа от создателей высокооценённой Terminator: Resistance. К роли культового героя вернётся 75-летний Питер Уэллер — исполнитель роли человека-машины в оригинальной картине. Он записал все реплики главного героя, включая в том числе культовую фразу «живым или мёртвым — ты пойдёшь со мной!»

Релиз RoboCop: Rogue City состоится 2 ноября на ПК, PS5 и Xbox Series.