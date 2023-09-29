Создатели Discord подтвердили массовый сбой и уже работают над его исправлением

Днём 29 сентября популярное приложение Discord столкнулось с техническими проблемами. Пользователи со всех точек планеты начали жаловаться на невозможность войти в программу — вместо этого им сообщают о блокировке их IP-адреса. Однако каких-либо противоправных действий они ранее не совершали.

Спустя несколько часов официальный аккаунт Discord в «Твиттере» подтвердил массовый сбой. Представители поддержки заявили, что уже работают над исправлением ошибки, предложив следить за состоянием работы приложения на официальном сайте.

Нам известно о проблеме, не позволяющей пользователям войти в приложение. Наша команда уже приступила к расследованию и исправлению проблемы!

Тем временем работа Discord постепенно приходит к норме, однако пользователи всё ещё сообщают о недоступности чатов, невозможности написать сообщение или поставить реакцию, а также отправить файл или картинку.