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Про трагическое крушение батискафа «Титан» снимут художественный фильм

Про трагическое крушение батискафа «Титан» снимут художественный фильм
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Издание Deadline сообщило, что про трагическое крушение батискафа «Титан» снимут художественный фильм. Соавторами картины выступят Джастин МакГрегор и Джонатан Кизи. Согласно информации журналистов, лента покажет события, которые происходили до, во время и после трагедии.

Напомним, подводная лодка «Титан» отправилась в экспедицию к месту крушения «Титаника» и исчезла с радаров 19 июня. На борту находились пять человек, включая британского миллиардера Хэмиша Хардинга, которому принадлежит авиакомпания Action Aviation.

Судно потеряло связь с сушей через 105 минут после начала погружения. К месту крушения «Титаника» были отправлены спасательные службы из США и Канады, однако за трое суток им так и не удалось обнаружить членов экипажа. 22 июня компания OceanGate Expeditions, которая занималась отправкой туристических экспедиций к затонувшему судну, признала смерть всех пяти пассажиров.

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