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Netflix выпустил ностальгический ролик в честь закрытия бизнеса по продаже DVD

Netflix выпустил ностальгический ролик в честь закрытия бизнеса по продаже DVD
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Netflix опубликовал на своём YouTube-канале ностальгическое видео в честь закрытия бизнеса по продаже DVD. 29 сентября представители компании отправят последний DVD-диск по почте.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

О закрытии отдела рассылки представители компании объявили ещё в апреле этого года. За 25 лет Netflix разослал 5,2 млрд DVD-дисков более чем 40 млн клиентов — с данного сервиса стриминговый сервис и начинал свой бизнес.

Напомним, 28 сентября Evil Genius Games подала в суд на Netflix из-за нарушения контракта. В начале 2023 года студия начала сотрудничать со стриминговым сервисом и приступила к созданию настольной игры по мотивам «Мятежной луны» Зака Снайдера, однако спустя время компания расторгла договор.

Больше подробностей:
На Netflix подали в суд из-за «Мятежной луны» Зака Снайдера
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