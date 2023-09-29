Netflix выпустил ностальгический ролик в честь закрытия бизнеса по продаже DVD

Netflix опубликовал на своём YouTube-канале ностальгическое видео в честь закрытия бизнеса по продаже DVD. 29 сентября представители компании отправят последний DVD-диск по почте.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

О закрытии отдела рассылки представители компании объявили ещё в апреле этого года. За 25 лет Netflix разослал 5,2 млрд DVD-дисков более чем 40 млн клиентов — с данного сервиса стриминговый сервис и начинал свой бизнес.

Напомним, 28 сентября Evil Genius Games подала в суд на Netflix из-за нарушения контракта. В начале 2023 года студия начала сотрудничать со стриминговым сервисом и приступила к созданию настольной игры по мотивам «Мятежной луны» Зака Снайдера, однако спустя время компания расторгла договор.