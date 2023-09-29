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Вышел трейлер фильма «Гардемарины 1787. Мир» с Дмитрием Харатьяном и Михаилом Боярским

Вышел трейлер фильма «Гардемарины 1787. Мир» с Дмитрием Харатьяном и Михаилом Боярским
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Компания «НМГ Кинопрокат» представила первый трейлер фильма «Гардемарины 1787. Мир». Лента продолжит серию картин о гардемаринах, среди которых: «Гардемарины, вперёд!», «Виват, гардемарины!» и «Гардемарины III». Премьера фильма состоится 5 октября в кинотеатрах России.

Видео доступно на YouTube-канале НМГ «Кинопрокат». Права на видео принадлежат «НМГ Кинопрокат».

События фильма развернутся в 1787 году. Европа продолжает плести интриги — от сплетен до манипуляций с незаконнорожденным сыном государыни, посланным в Европу на обучение. Разрубить узел заговора Екатерина поручает знаменитым гардемаринам. Они отправляются в бой вместе с повзрослевшими детьми.

Главные роли в картине исполнят Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Мамаев и Михаил Боярский. Поставила фильм Светлана Дружинина.

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