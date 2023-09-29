Серверы Gran Turismo Sport отключат в конце января 2024 года

Студия Polyphony Digital объявила о завершении поддержки автомобильного симулятора Gran Turismo Sport. Уже 31 января 2024 года авторы выключат серверы игры — это значит, что геймеры больше не смогут участвовать в онлайн-состязаниях, заходить в онлайн-режимы и пользоваться другими сетевыми компонентами игры.

При этом игроки всё ещё смогут проходить одиночную кампанию и даже приобретать различные дополнения. В ближайшие годы Polyphony Digital переключится на поддержку более новой Gran Turismo 7.

Gran Turismo Sport поступила в продажу осенью 2017 года и была сфокусирована в первую очередь на сетевых заездах. Игроки могли принять участие в турнирных гонках, которые проходили круглый год под эгидой Международной федерации автоспорта в те же дни и на тех же трассах, что и этапы реальных мировых чемпионатов.